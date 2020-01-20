Про це повідомила міністр соцполітики Юлія Соколовська.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили про зростання середньої пенсії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:31
У Мінсоцполітики повідомили про зростання середньої пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили про зростання середньої пенсії.
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:31
Размер средней пенсии повысился за счет повышения максимальных пенсий.Такая ситуация и с зарплатами.Чем гордиться?
|