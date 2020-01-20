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У Мінсоцполітики повідомили
про зростання середньої пенсії

У Мінсоцполітики повідомили про зростання середньої пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:31

У Мінсоцполітики повідомили про зростання середньої пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр соцполітики Юлія Соколовська.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили про зростання середньої пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:31

Размер средней пенсии повысился за счет повышения максимальных пенсий.Такая ситуация и с зарплатами.Чем гордиться?
sena_2008atp
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