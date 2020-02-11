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Пошук нового глави УЗ
коштуватиме понад 800 тисяч

Пошук нового глави УЗ коштуватиме понад 800 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:53

Пошук нового глави УЗ коштуватиме понад 800 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє офіційний майданчик Prozzoro Zakupki.ua.

Дивися повний текст Пошук нового глави УЗ коштуватиме понад 800 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:53

Предыдущие главы имели четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ ? или их отбирали по-другому..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:57

Да этот министр своё дело знает "туго".это второй андрюша коболев.
sena_2008atp
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