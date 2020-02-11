Про це повідомляє офіційний майданчик Prozzoro Zakupki.ua.
Дивися повний текст Пошук нового глави УЗ коштуватиме понад 800 тисяч.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 15:53
Пошук нового глави УЗ коштуватиме понад 800 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пошук нового глави УЗ коштуватиме понад 800 тисяч.
Додано: Сер 12 лют, 2020 15:53
Предыдущие главы имели четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ ? или их отбирали по-другому..
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