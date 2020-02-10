Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу.
Дивися повний текст Платіжки за січень зросли - Кабмін.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:12
Платіжки за січень зросли - Кабмін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платіжки за січень зросли - Кабмін.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:17
Так они неделю уже елозят что подешевело. А тут опять выросло.
Одно знаю точно. Этой зимой мы заплатим значительно меньше чем в следующей.
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