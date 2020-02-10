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Платіжки за січень
зросли - Кабмін

Платіжки за січень зросли - Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:12

Платіжки за січень зросли - Кабмін

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу.

Дивися повний текст Платіжки за січень зросли - Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:17

Так они неделю уже елозят что подешевело. А тут опять выросло.

Одно знаю точно. Этой зимой мы заплатим значительно меньше чем в следующей.
p_a_l
 
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