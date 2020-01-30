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В уряді планують все кредитування
зробити на рівні 5-9%

В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:40

В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

Дивися повний текст В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:40

только низкие % по ипотеки могут остановить выезд молодых семей за границу.польша уже предоставляет нашим гражданам ипотеку под 5% в год.
baksheevbogdan
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