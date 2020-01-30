Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду.
Дивися повний текст В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:40
В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:40
только низкие % по ипотеки могут остановить выезд молодых семей за границу.польша уже предоставляет нашим гражданам ипотеку под 5% в год.
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:42
Re: В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
Мне интересно, а кто попадает в категорию десяти тысяч украинцев, которым будут давать такие кредиты?
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