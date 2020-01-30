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В уряді планують все кредитування
зробити на рівні 5-9%

В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:40

В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

Дивися повний текст В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:40

только низкие % по ипотеки могут остановить выезд молодых семей за границу.польша уже предоставляет нашим гражданам ипотеку под 5% в год.
baksheevbogdan
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:42

Re: В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%

Ранее Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться программой “Доступные кредиты 5-7-9%”, получив кредит в одном из банков.


Мне интересно, а кто попадает в категорию десяти тысяч украинцев, которым будут давать такие кредиты?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:26

Re: В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%

  R2 написав:В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%

А як давно уряд став банком та почав видавати власні кредити?
  sergiylfc написав:Мне интересно, а кто попадает в категорию десяти тысяч украинцев, которым будут давать такие кредиты?

Коллеги премьер-министра по массовкам на митингах, осветители, костюмеры, билетеры Квартала, друзья всех вышеперечисленных.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:43

  baksheevbogdan написав:только низкие % по ипотеки могут остановить выезд молодых семей за границу.польша уже предоставляет нашим гражданам ипотеку под 5% в год.


Низкие ставки по ипотеке - только одна из составляющих. И даже, на мой взгляд, не самая важная
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:58

5-9% в гривні для простих людей - просто неможливі на даний час. Причини очевидні, навіть лінь їх перераховувати.
andrijk777
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