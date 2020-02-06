Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду.
Дивися повний текст В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:40
В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:40
только низкие % по ипотеки могут остановить выезд молодых семей за границу.польша уже предоставляет нашим гражданам ипотеку под 5% в год.
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:42
Re: В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
Мне интересно, а кто попадает в категорию десяти тысяч украинцев, которым будут давать такие кредиты?
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:26
Re: В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
А як давно уряд став банком та почав видавати власні кредити?
Коллеги премьер-министра по массовкам на митингах, осветители, костюмеры, билетеры Квартала, друзья всех вышеперечисленных.
Mind the gap.
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:43
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:58
5-9% в гривні для простих людей - просто неможливі на даний час. Причини очевидні, навіть лінь їх перераховувати.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:43
Я перепрошую, але Прем’єр-міністр Олексій Гончарук напевне нюх загубив. Завдання уряду в країні третього світу, - утримувати баланс на рівні бідності і знедоленості, а не ростити економіку.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:52
Re: В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9%
хоча би поступово робили, а так думаю це нереально
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:01
Это популизм чистой воды. Вкладывать деньги попросту некуда, население бедное, много предпринимателей и предприятий сворачивают деятельность. Еще 5-9% они хотят ... полный бред.
Додано: Чет 13 лют, 2020 22:52
Мы уже все это проходили в 2006 2008 годах. Ну это хорошо. Ещё можно сейчас купить бетона и успеть скинуть его на максимумах, перед тем как это все опять рухнет. А потом скупить снова в два раза дешевле
|