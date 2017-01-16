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Українці зможуть літати
без віз ще в одну країну

Українці зможуть літати без віз ще в одну країну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:45

Українці зможуть літати без віз ще в одну країну

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін затвердив угоду про взаємне скасування віз з Маршалловими Островами, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:45

Круто. Судя по фоткам, там очень круто. Судя по ввп на душе населения, цены там не должны быть заоблачными. А так как там в большинстве католики, нет всяких мусульманских заморочек как на Мальдивах.
ssnet
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