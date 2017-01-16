Кабмін затвердив угоду про взаємне скасування віз з Маршалловими Островами, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:45
Українці зможуть літати без віз ще в одну країну
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Дивися повний текст Українці зможуть літати без віз ще в одну країну.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:45
Круто. Судя по фоткам, там очень круто. Судя по ввп на душе населения, цены там не должны быть заоблачными. А так как там в большинстве католики, нет всяких мусульманских заморочек как на Мальдивах.
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