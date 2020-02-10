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В Україні з'явилося
Боргове агентство

В Україні з'явилося Боргове агентство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:51

В Україні з'явилося Боргове агентство

Пропонуємо до обговорення:
Створення такого агентства було передбачено поправками до Бюджетного кодексу, який Рада ухвалила ще в листопаді минулого року.

Дивися повний текст В Україні з'явилося Боргове агентство.
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