RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'явилося
Боргове агентство

В Україні з'явилося Боргове агентство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:51

В Україні з'явилося Боргове агентство

Пропонуємо до обговорення:
Створення такого агентства було передбачено поправками до Бюджетного кодексу, який Рада ухвалила ще в листопаді минулого року.

Дивися повний текст В Україні з'явилося Боргове агентство.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93448
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:37

А комментарии зачем удалять? Правда глаза режет?
svetoch-10
 
Повідомлень: 281
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:55

как показывает практика - новосозданные комитеты со своими обязанностями не справляются (НАБУ, НКРЭКУ и т.д.), почему ситуация с этим комитетом должна быть другой?
RomanTik
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8144 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Renault представить автомобіль із заводським ГБО в Україні
R2 » Вів 11 лют, 2020 20:16
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 20:16
Sam17a
POS-термінали в Україні: проблеми й альтернативи
R2 » Вів 11 лют, 2020 17:55
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 17:55
Mr_Kahabasov
В Україні можливе зменшення ставок за іпотекою до 10% 1, 2
R2 » Пон 10 лют, 2020 17:14
10 652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 13:55
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (381)
12.02.2020 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.