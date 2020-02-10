Створення такого агентства було передбачено поправками до Бюджетного кодексу, який Рада ухвалила ще в листопаді минулого року.
Дивися повний текст В Україні з'явилося Боргове агентство.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:51
В Україні з'явилося Боргове агентство
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явилося Боргове агентство.
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:55
как показывает практика - новосозданные комитеты со своими обязанностями не справляются (НАБУ, НКРЭКУ и т.д.), почему ситуация с этим комитетом должна быть другой?
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:14
Надо бы еще какое нибудь агенство по управлению агентствами сделать, а то могут запутаться ;)
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