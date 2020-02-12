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В Україні з'явилося
Боргове агентство

В Україні з'явилося Боргове агентство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:51

В Україні з'явилося Боргове агентство

Пропонуємо до обговорення:
Створення такого агентства було передбачено поправками до Бюджетного кодексу, який Рада ухвалила ще в листопаді минулого року.

Дивися повний текст В Україні з'явилося Боргове агентство.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:37

А комментарии зачем удалять? Правда глаза режет?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:55

как показывает практика - новосозданные комитеты со своими обязанностями не справляются (НАБУ, НКРЭКУ и т.д.), почему ситуация с этим комитетом должна быть другой?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:14

Надо бы еще какое нибудь агенство по управлению агентствами сделать, а то могут запутаться ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:06

Невже скоро НБУ буде складатися з 1-єї людини?
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:00

При Порошенко якось справлялися без агенцій. Що, ще багато родичів не влаштовано на ГАРНУ роботу?
19professor69
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:03

19professor69 При Порошенко, просто не платили. А тому й зараз всілякі Ахметови виграють суди з розміром пені в 100% боргу.
jeugen
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