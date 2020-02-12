В Україні з'явилося Боргове агентство

Додано: Чет 13 лют, 2020 12:42

Может модель и работает успешно " в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", у которых и боргов то серьёзных нет. А как она работает , например, в Молдове, Болгарии или Румынии?

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.