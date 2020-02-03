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Члени наглядових рад держкомпаній
в середньому отримують...

Члени наглядових рад держкомпаній в середньому отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:36

Члени наглядових рад держкомпаній в середньому отримують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів виконавчий директор Офісу реформ Кабміну Антон Ященко.

Дивися повний текст Члени наглядових рад держкомпаній в середньому отримують 100 тисяч на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:36

да за такую работы этих членов набсоветов надо подвешивать за их члены бесплатно.
Tabak
 
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