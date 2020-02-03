Про це розповів виконавчий директор Офісу реформ Кабміну Антон Ященко.
Дивися повний текст Члени наглядових рад держкомпаній в середньому отримують 100 тисяч на місяць.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:36
Члени наглядових рад держкомпаній в середньому отримують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Члени наглядових рад держкомпаній в середньому отримують 100 тисяч на місяць.
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:36
да за такую работы этих членов набсоветов надо подвешивать за их члены бесплатно.
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