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СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:13
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на київський житловий масив Виноградар.
Дивися повний текст СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на будівництві метро (фото)
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:13
И Виталя опять нипричем?
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