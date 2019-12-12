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СБУ викрила механізм
привласнення держкоштів на...

СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:13

СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на київський житловий масив Виноградар.

Дивися повний текст СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на будівництві метро (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:13

И Виталя опять нипричем?
unicdima
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