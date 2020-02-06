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СБУ викрила механізм
привласнення держкоштів на...

СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:13

СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на київський житловий масив Виноградар.

Дивися повний текст СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на будівництві метро (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:13

И Виталя опять нипричем?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 03:43

  unicdima написав:И Виталя опять нипричем?

Как говорится
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Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:24

Т.е. строителям авансом кинули 1,7 млрд на строительство, а директор положил эти деньги на депозит ЮРЛИЦА в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УкрГазБанк ? Простите, но у меня только один вопрос - а в чём суть фразы "СБУ раскрыла механизм завладения бюджетными средствами" ?
Деньги пришли на расчётный счёт компании, компания как считает нужным, так ими и распоряжается. На них ведь не написано "эти деньги можно тратить только на материалы для строительства станций метро!". Опять таки - эти движения отражаются в бухгалтерии компании, проценты от депозита ЮрЛица приходят на счёт этого же ЮрЛица. В чём криминал-то ?
Похоже, СБУ просто работает на громкие заголовки и потом тупо всё сливает за занесённый им чемодан денег. Показуха.
LutsMan
 
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