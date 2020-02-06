СБУ викрила механізм привласнення держкоштів на...
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Т.е. строителям авансом кинули 1,7 млрд на строительство, а директор положил эти деньги на депозит ЮРЛИЦА в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УкрГазБанк ? Простите, но у меня только один вопрос - а в чём суть фразы "СБУ раскрыла механизм завладения бюджетными средствами" ? Деньги пришли на расчётный счёт компании, компания как считает нужным, так ими и распоряжается. На них ведь не написано "эти деньги можно тратить только на материалы для строительства станций метро!". Опять таки - эти движения отражаются в бухгалтерии компании, проценты от депозита ЮрЛица приходят на счёт этого же ЮрЛица. В чём криминал-то ? Похоже, СБУ просто работает на громкие заголовки и потом тупо всё сливает за занесённый им чемодан денег. Показуха.