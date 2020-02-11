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Регулятор назвав мінімальну
плату за розподіл газу при...

Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:01

Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при...

Пропонуємо до обговорення:
Плата за розподіл газу з березня буде встановлена на новому рівні.

Дивися повний текст Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при нульовому споживанні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:01

22грн х 12мес х 1000000 работающих за границей и ничего не потребляющих = 264 млн. грн/ год просто так, чтобы газ давил в конец трубы из которой никто ни чего не берет, которую никто не проверяет и счетчики в том числе, которая проложена за свои деньги. Чистой воды воровство. Тогда давайте платить и дорогожный збор все, а не только автомобилисты, ведь когдато может у Вас тоже будет машина и Вы сразу сможете по ней ездить. Я заплатил за подключение газа в касу облгаза около 100 тыс. грн. при реальной цене работ и матерьялов в 10тыс. так давайте с меня еще и за обслуживание того чем я еще не успел попользоватся тоже будем брать. :)
d_komarist
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:18

Классно придумали, дуремары которые к дорвались до власти теперь хотят поживится ещё раз..
straponesa
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