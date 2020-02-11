Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при...

Додано: Сер 12 лют, 2020 19:01

22грн х 12мес х 1000000 работающих за границей и ничего не потребляющих = 264 млн. грн/ год просто так, чтобы газ давил в конец трубы из которой никто ни чего не берет, которую никто не проверяет и счетчики в том числе, которая проложена за свои деньги. Чистой воды воровство. Тогда давайте платить и дорогожный збор все, а не только автомобилисты, ведь когдато может у Вас тоже будет машина и Вы сразу сможете по ней ездить. Я заплатил за подключение газа в касу облгаза около 100 тыс. грн. при реальной цене работ и матерьялов в 10тыс. так давайте с меня еще и за обслуживание того чем я еще не успел попользоватся тоже будем брать. :)