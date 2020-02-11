Плата за розподіл газу з березня буде встановлена на новому рівні.
Дивися повний текст Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при нульовому споживанні.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:01
Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при нульовому споживанні.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:01
22грн х 12мес х 1000000 работающих за границей и ничего не потребляющих = 264 млн. грн/ год просто так, чтобы газ давил в конец трубы из которой никто ни чего не берет, которую никто не проверяет и счетчики в том числе, которая проложена за свои деньги. Чистой воды воровство. Тогда давайте платить и дорогожный збор все, а не только автомобилисты, ведь когдато может у Вас тоже будет машина и Вы сразу сможете по ней ездить. Я заплатил за подключение газа в касу облгаза около 100 тыс. грн. при реальной цене работ и матерьялов в 10тыс. так давайте с меня еще и за обслуживание того чем я еще не успел попользоватся тоже будем брать. :)
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:18
Классно придумали, дуремары которые к дорвались до власти теперь хотят поживится ещё раз..
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:22
Нагло доять пересічного. Далі копіюють рашку: "бери або плати" - не береш то хоть щось заплати.
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:49
самое интересное в этом вопросе это то, что для распределения газа используются газовые сети не принадлежащие облгазам. сети принадлежат местным громадам и тогда логично поставить вопрос, что бы облгазы платили местным громадам за использование их сетей...
P.S. а самое лучшее не оплачивать платёжки за распределение газа - сколько можно кормить олигархов?...
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:09
Я не против, но .... Но вот какое дело. До этого суммы на обслуживание системы и содержания ее в рабочем состоянии однозначно закладывалась в тарифы. То есть, в данной ситуации, при том что платить будут все, в том числе кто не потребляет, то логично, что можно было бы ожидать даже снижение общей суммы затрат. Однако имею все основания полагать, зная нашу действительность что суммы возрастут.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:08
Вчера узнал что теще поставили в Киеве газовый счетчик. Бесплатно.
А батя за счетчик 4 куска отдал, но пару лет назад.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:15
Re: Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при..
Помню когда происходила газофикация по селам, то народ прокладывал трубы за свой счет.
А на даче только подключиться к газовой трубе заявили такую сумму что можно баллонами заправляться всю жизнь. Вроде 15000 грн, и это при курсе 8 было
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:06
Я уже начинаю уставать один и тот же бред по разным веткам коментить...
Те 500 (или сколько там метров было) труб -- до ближайшей _магистральной трубы_ -- это вообще "ниочем".
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