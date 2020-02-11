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Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:48
если не будет массового возмущения дорвавшиеся к власти и дальше будут придумывать новые оброки для простого народа, под видом налога на воздух , например . Обратите внимание для олигархов никакого давления нет
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саша
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:50
считают нас дураками и рабами,
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саша
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:54
они собирают со всех нас для ахметовых еще на очередные королевские виллы в Ницце за 300 млн евро
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саша
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