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Регулятор назвав мінімальну
плату за розподіл газу при...

Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:48

если не будет массового возмущения дорвавшиеся к власти и дальше будут придумывать новые оброки для простого народа, под видом налога на воздух , например . Обратите внимание для олигархов никакого давления нет
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:50

считают нас дураками и рабами,
саша
 
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З нами з: 01.12.18
Подякував: 306 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:54

они собирают со всех нас для ахметовых еще на очередные королевские виллы в Ницце за 300 млн евро
саша
 
Повідомлень: 130
З нами з: 01.12.18
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