Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 15:48
если не будет массового возмущения дорвавшиеся к власти и дальше будут придумывать новые оброки для простого народа, под видом налога на воздух , например . Обратите внимание для олигархов никакого давления нет
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:54
они собирают со всех нас для ахметовых еще на очередные королевские виллы в Ницце за 300 млн евро
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:47
Може усім разом подать до суду на облгаз. Нехай сплачують нам абон зарплату. Ми ж теоретично можемо у них колись влаштуватись на роботу? То нехай сплачують зарплату вже зараз
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