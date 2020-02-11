Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:48
если не будет массового возмущения дорвавшиеся к власти и дальше будут придумывать новые оброки для простого народа, под видом налога на воздух , например . Обратите внимание для олигархов никакого давления нет
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:54
они собирают со всех нас для ахметовых еще на очередные королевские виллы в Ницце за 300 млн евро
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:47
Може усім разом подать до суду на облгаз. Нехай сплачують нам абон зарплату. Ми ж теоретично можемо у них колись влаштуватись на роботу? То нехай сплачують зарплату вже зараз
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:59
Мені найбільше подобається - регулятор. Звучно! Тільки донедавна таким було порошенківське вовченя. Нарегулювало. Тепер таким же своїм замінили. І от. Отримайте податок на коболева. І мовчіть. Бо той уже газ в г.калоріях рахує. То що? Далі мовчимо і уважно читаємо той маразм, що вони пишуть? Чи як?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:41
а что в вашем понимании бесплатно? последнии 15 лет это "бесплатно" было заложено в тариф и давно уже оплачено...
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