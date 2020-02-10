Mitsubishi Electric розробила світлодіодні панелі Misola, які імітують природне світло в офісах.
Дивися повний текст Mitsubishi створила штучні вікна з сонячним світлом (відео).
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:41
Mitsubishi створила штучні вікна з сонячним світлом (відео)
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Дивися повний текст Mitsubishi створила штучні вікна з сонячним світлом (відео).
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:41
Они что там совсем дурные? За 6000$ я на каждой стене повешаю телевизор размером с окно и они будут показывать пляжи, горы, и лес от заката до рассвета, и если хочется то ещё и менять картинку когда смотришь с разных сторон! Но продавать стеклопакет со светодиодной лентой за 6000$ это смелое заявление!))))
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