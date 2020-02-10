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Mitsubishi створила штучні вікна
з сонячним світлом (відео)

Mitsubishi створила штучні вікна з сонячним світлом (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:41

Mitsubishi створила штучні вікна з сонячним світлом (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Mitsubishi Electric розробила світлодіодні панелі Misola, які імітують природне світло в офісах.

Дивися повний текст Mitsubishi створила штучні вікна з сонячним світлом (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:41

Они что там совсем дурные? За 6000$ я на каждой стене повешаю телевизор размером с окно и они будут показывать пляжи, горы, и лес от заката до рассвета, и если хочется то ещё и менять картинку когда смотришь с разных сторон! Но продавать стеклопакет со светодиодной лентой за 6000$ это смелое заявление!))))
straponesa
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