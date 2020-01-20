Президент України Володимир Зеленський днями заговорив про підвищення середніх зарплат в Україні.
Дивися повний текст Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан: експерт назвала причину.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:51
Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан: експерт назвала причину.
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:51
Погоджуюсь з автором. В сировинній економіці не може бути висока продуктивність і відповідно зарплати, адже це види діяльності зі спадною віддачею, які миттєво реагують на кон'юнктуру світових цін на сировину( приклад нафта). Треба розвивати промислове виробництво іншого шляху я не бачу. Кредити 5-7-9 на розвиток промислового виробництва ніхто поки що не бере традиційно торгівля сфера послуг. Це до економічного зростання точно не призведе.
Додано: Чет 13 лют, 2020 06:14
Уничтожили промышленность полностью Тепер на очереди очередная преватизация (земли),что превратит людей в чужих на своей земле...очень жаль но проект «Нежалежность»полностью провалился это поколение воспитанное на Шустере и Бузовой как крысы под дудочку уходят «воду»
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