Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

Додано: Чет 13 лют, 2020 16:34

komp написав: Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.

Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.

+100Это поколение ВООБЩЕ не знает основ((( Результат- посмешище, избранное на пост Президента...Неужели не понятно, что производительность труда зависит от фондо- и технологической вооруженности производства: от того, насколько автоматизирпован и роботизирован производственный процесс, насколько в нем задействованы новые технологии (энергосберегающие, безотходные...)Откуда они возьмутся в стране, в бюджете которой образование и наука финансируются по остаточному принципу (только на зарплаты), а тот мизер, что остается, наполовину разворовывается???Еще она зависит от непроизводственных затрат: целая армия бухгалтеров строчит никому не нужные отчеты, а другая армия контролеров их проверяет и ставит "палки в колеса" на каждом шагу...Моя дочь перевелась из Киева в Варшаву, на ту же зарплату, только из-за условий жизни...Мне переводится, начинать все с "0" уже возраст не позволяет... А жаль, когда-то у меня была хорошая специальность и квалификация в радиопромышленности(((