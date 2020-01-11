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Huawei має прихований доступ
до мобільних мереж по...

Huawei має прихований доступ до мобільних мереж по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 07:46

Huawei має прихований доступ до мобільних мереж по...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляють американські чиновники, повідомляє The Wall Street Journal.

Дивися повний текст Huawei має прихований доступ до мобільних мереж по всьому світу - США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 07:46

“У нас есть доказательства того, что Huawei может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру”, — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
Ну есть - предоставьте или опять по старой схеме: наше дело сказать а вы оправдывайтесь?
svetoch-10
 
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