Про це заявляють американські чиновники, повідомляє The Wall Street Journal.
Дивися повний текст Huawei має прихований доступ до мобільних мереж по всьому світу - США.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 07:46
Huawei має прихований доступ до мобільних мереж по...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei має прихований доступ до мобільних мереж по всьому світу - США.
Додано: Чет 13 лют, 2020 07:46
“У нас есть доказательства того, что Huawei может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру”, — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
Ну есть - предоставьте или опять по старой схеме: наше дело сказать а вы оправдывайтесь?
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