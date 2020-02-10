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Кабмін ліквідував регіональні
сервісні центри МВС

Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:23

Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС

Пропонуємо до обговорення:
Говориться в повідомленні прес-служби МВС.

Дивися повний текст Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:23

сервісні центри мають бути цивільними установами а не у складі мвс.
igorbuda52
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