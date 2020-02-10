|
|
Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Говориться в повідомленні прес-служби МВС.
Дивися повний текст Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93453
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:23
сервісні центри мають бути цивільними установами а не у складі мвс.
-
igorbuda52
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|119
|
Сер 12 лют, 2020 16:17
p_a_l
|
|1
|112
|
|
|1
|91
|
Пон 10 лют, 2020 13:39
sal