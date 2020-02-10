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Дивися повний текст Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:23
Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС.
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:52
Логично! Нет органов - нет вопросов.
Я чего-то пропустил и Крым уже не оккупированная территория? Или москали не против?
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