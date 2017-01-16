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З роботодавців стягнули 36
млн грн зарплатних боргів

З роботодавців стягнули 36 млн грн зарплатних боргів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:27

З роботодавців стягнули 36 млн грн зарплатних боргів

Пропонуємо до обговорення:
Протягом першого місяця 2020 року державні виконавці стягнули 672 млн грн із боржників.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:27

А коли державні підприємства розрахуються зі своїми працівниками? КХП №2 м. Кропивницького заборгувало своїм працівникам з/п більш ніж за 4міс.
jeugen
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