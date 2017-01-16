Протягом першого місяця 2020 року державні виконавці стягнули 672 млн грн із боржників.
Дивися повний текст З роботодавців стягнули 36 млн грн зарплатних боргів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:27
З роботодавців стягнули 36 млн грн зарплатних боргів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З роботодавців стягнули 36 млн грн зарплатних боргів.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:27
А коли державні підприємства розрахуються зі своїми працівниками? КХП №2 м. Кропивницького заборгувало своїм працівникам з/п більш ніж за 4міс.
|