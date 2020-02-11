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В Україні готуються до
переходу на стимулююче...

В Україні готуються до переходу на стимулююче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:00

В Україні готуються до переходу на стимулююче...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, готує нормативну базу для переходу на стимулююче регулювання для обленерго.

Дивися повний текст В Україні готуються до переходу на стимулююче регулювання для обленерго.
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