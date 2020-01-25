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ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:50
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року до дестяки найбільш продаваних авто в світі потрапили лише три кросовери.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:50
5 японців, 3 американця і 2 німця, і хто на кого розділив?
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Сер 29 січ, 2020 11:19
Кузя