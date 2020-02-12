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В Україні планується зниження
ціни на газ і теплоенергію...

В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:52

В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...

Пропонуємо до обговорення:
У лютому в Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію.

Дивися повний текст В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію в лютому - НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:53

Не хотят снижать тарифы, и тянут время.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:06

Який пафос! :-D “За ініціативою Президента, уряд ухвалив постанову, яка дає право робити знижки в платіжках підприємств Теплоенерго... Зе хоче бути популярним та щоб його любили за знижки. А потрібно зовсім не це, а щоб формування ціни на послуги було прозорим і відповідало ринковій ситуації. В ідеалі замість знижок "за ініціативою президента" (ги-ги-ги) затвердити щомісячний порядок формування тарифів на ГВ, ХВ, опалення, газ - у такому разі все буде прозорим та зрозумілим і не смердітиме популізмом та великою турботою про "простих людей".
Всюдиносапхайчик
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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