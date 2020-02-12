У лютому в Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію.
Дивися повний текст В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію в лютому - НКРЕКП.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 10:52
В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію в лютому - НКРЕКП.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:06
Який пафос! :-D “За ініціативою Президента, уряд ухвалив постанову, яка дає право робити знижки в платіжках підприємств Теплоенерго... Зе хоче бути популярним та щоб його любили за знижки. А потрібно зовсім не це, а щоб формування ціни на послуги було прозорим і відповідало ринковій ситуації. В ідеалі замість знижок "за ініціативою президента" (ги-ги-ги) затвердити щомісячний порядок формування тарифів на ГВ, ХВ, опалення, газ - у такому разі все буде прозорим та зрозумілим і не смердітиме популізмом та великою турботою про "простих людей".
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