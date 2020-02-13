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В Україні планується зниження
ціни на газ і теплоенергію...

В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:52

В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...

Пропонуємо до обговорення:
У лютому в Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію.

Дивися повний текст В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію в лютому - НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:53

Не хотят снижать тарифы, и тянут время.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:06

Який пафос! :-D “За ініціативою Президента, уряд ухвалив постанову, яка дає право робити знижки в платіжках підприємств Теплоенерго... Зе хоче бути популярним та щоб його любили за знижки. А потрібно зовсім не це, а щоб формування ціни на послуги було прозорим і відповідало ринковій ситуації. В ідеалі замість знижок "за ініціативою президента" (ги-ги-ги) затвердити щомісячний порядок формування тарифів на ГВ, ХВ, опалення, газ - у такому разі все буде прозорим та зрозумілим і не смердітиме популізмом та великою турботою про "простих людей".
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:30

О, новая порция святой воды от презедента!
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:41

С тарифами - очередной развод от премьера. Тарифи за тепло в январе не уменьшили ( пришел новый счет ),а обещают уменьшить, может, неизвестно в каком году. Без перерасчета.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:24

zloy_ukr Тарифи не змінилися, подивіться на рахунок. До тарифу застосували понижувальний коефіцієнт.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:39

Всюдиносапхайчик Немае ніякого понижувального коефіцієнта в рахунку.
Тариф до оплати такий самий виставили. Попередньо повідомлялось, що зменшили.
Брехуни.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:07

zloy_ukr у рахунку коефіцієнт не написаний, але він застосований до тарифу. порахуйте
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:21

Всюдиносапхайчик Рахуем: 1795грн/Гкал*1,9 Гкал= 3410 грн. Співпадае.
А мало бути скільки? Брехуни!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:25

  Всюдиносапхайчик написав:zloy_ukr у рахунку коефіцієнт не написаний, але він застосований до тарифу. порахуйте

Что тут считать.
Во-первых не все ТКЕ делали перерасчет.
Во-вторых даже те, что делали натопили/насчитали так, что не смотря на теплую погоду суммы пришли аналогичные или даже больше чем в прошлом году.
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