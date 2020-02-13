RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планується зниження
ціни на газ і теплоенергію...

В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:30

zloy_ukr Дивно. У моєму рахунку тарифи номінально лишилися старими, але фактично вони на 20% нижчиі по ГВ, ніж за листопад, та на 13% по опаленню...
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 603
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:36

Re: В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію

Уменьшили скидки и включили счетчик. Почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских

"Ни один действующий тариф не был снижен. За декабрь дали определенную скидку. Но никто не гарантировал, что такая же будет в январе. Вместе с тем, до сих пор правительство так и не разобралось с тарифами – не провело их аудит и не выяснило, завышены ли они и насколько именно, не поменяло принципы тарифообразования", – говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Поэтому даже в тех городах, где скидки дают, их размер устанавливают по собственному усмотрению. А нередко и вовсе одной рукой выписывают скидки, а другой включают накрутки. В итоги люди не могут понять, почему за теплый январь им приходится платить намного больше, чем за декабрь.

https://strana.ua/articles/analysis/249073-umenshili-skidki-i-vkljuchili-schetchik-pochemu-kommunalnye-platezhki-za-janvar-okazalis-vyshe-dekabrskikh.html
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8994
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1988 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LutsMan і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...
R2 » Чет 13 лют, 2020 18:31
5 152
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 21:43
pirat-d
Автовиробництво в Україні продовжує падати
R2 » Чет 13 лют, 2020 11:57
4 115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 15:05
Igorten
В Україні з'явилося Боргове агентство
R2 » Сер 12 лют, 2020 16:51
9 353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 14:28
Vovick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (264)
13.02.2020 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.