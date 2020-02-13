В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...

"Ни один действующий тариф не был снижен. За декабрь дали определенную скидку. Но никто не гарантировал, что такая же будет в январе. Вместе с тем, до сих пор правительство так и не разобралось с тарифами – не провело их аудит и не выяснило, завышены ли они и насколько именно, не поменяло принципы тарифообразования", – говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.



Поэтому даже в тех городах, где скидки дают, их размер устанавливают по собственному усмотрению. А нередко и вовсе одной рукой выписывают скидки, а другой включают накрутки. В итоги люди не могут понять, почему за теплый январь им приходится платить намного больше, чем за декабрь.