В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...
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Уменьшили скидки и включили счетчик. Почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских
"Ни один действующий тариф не был снижен. За декабрь дали определенную скидку. Но никто не гарантировал, что такая же будет в январе. Вместе с тем, до сих пор правительство так и не разобралось с тарифами – не провело их аудит и не выяснило, завышены ли они и насколько именно, не поменяло принципы тарифообразования", – говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Поэтому даже в тех городах, где скидки дают, их размер устанавливают по собственному усмотрению. А нередко и вовсе одной рукой выписывают скидки, а другой включают накрутки. В итоги люди не могут понять, почему за теплый январь им приходится платить намного больше, чем за декабрь.