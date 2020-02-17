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В Україні планується зниження
ціни на газ і теплоенергію...

В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:30

zloy_ukr Дивно. У моєму рахунку тарифи номінально лишилися старими, але фактично вони на 20% нижчиі по ГВ, ніж за листопад, та на 13% по опаленню...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:36

Re: В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію

Уменьшили скидки и включили счетчик. Почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских

"Ни один действующий тариф не был снижен. За декабрь дали определенную скидку. Но никто не гарантировал, что такая же будет в январе. Вместе с тем, до сих пор правительство так и не разобралось с тарифами – не провело их аудит и не выяснило, завышены ли они и насколько именно, не поменяло принципы тарифообразования", – говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Поэтому даже в тех городах, где скидки дают, их размер устанавливают по собственному усмотрению. А нередко и вовсе одной рукой выписывают скидки, а другой включают накрутки. В итоги люди не могут понять, почему за теплый январь им приходится платить намного больше, чем за декабрь.

https://strana.ua/articles/analysis/249073-umenshili-skidki-i-vkljuchili-schetchik-pochemu-kommunalnye-platezhki-za-janvar-okazalis-vyshe-dekabrskikh.html
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:18

Пока Гончарук врет о снижении тарифов, тарифы повышаются!
http://www.nerc.gov.ua/index.php/data/f ... /?id=48678
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:48

Re: В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію

Вранье. Тарифы повышаются.

16 січня 2020 р. на офіційному веб-сайті Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було оприлюднено Постанову № 79 від 14.01.2020 р. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, танспортування, постачання ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго».
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  #<12
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