В Україні різко подешевшав автогаз. І це тільки початок більш глобального падіння цін, кажуть експерти.
Дивися повний текст Автогаз в Україні дешевшає через коронавірус.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:20
Автогаз в Україні дешевшає через коронавірус
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Дивися повний текст Автогаз в Україні дешевшає через коронавірус.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:20
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49
>>Причин такого сильного падіння цін експерти називають кілька. По-перше, позначається велика кількість нелегального ринку, який торгує газом в обхід кас і податкової. Його обсяги в деяких областях досягають до 40%.
О якже на початку року Гончарук закрив всі нелагальні заправки, звідки ж зараз нелегальний ринок.
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