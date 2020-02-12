RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Автовиробництво в
Україні продовжує падати

Автовиробництво в Україні продовжує падати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:57

Автовиробництво в Україні продовжує падати

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2020 року виробництво автотранспорту в Україні скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 5% - до 849 одиниць.

Дивися повний текст Автовиробництво в Україні продовжує падати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93460
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:57

А оно, поднималось????
mapamapa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 06.08.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], p_a_l і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Автогаз в Україні дешевшає через коронавірус
R2 » Чет 13 лют, 2020 11:20
2 64
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 12:49
pogorelets
В Україні з'явилося Боргове агентство
R2 » Сер 12 лют, 2020 16:51
8 273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 12:44
warlamp
В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію...
R2 » Чет 13 лют, 2020 10:52
2 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 11:06
Всюдиносапхайчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.