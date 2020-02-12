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Автовиробництво в Україні продовжує падати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:57
Пропонуємо до обговорення:
У січні 2020 року виробництво автотранспорту в Україні скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 5% - до 849 одиниць.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:57
А оно, поднималось????
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