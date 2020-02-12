У січні 2020 року виробництво автотранспорту в Україні скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 5% - до 849 одиниць.
Дивися повний текст Автовиробництво в Україні продовжує падати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:57
Автовиробництво в Україні продовжує падати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автовиробництво в Україні продовжує падати.
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:21
Re: Автовиробництво в Україні продовжує падати
а оно еще есть ? странно что у нас заградительные акцизы сборы налоги на ввоз (с граждан) на ввоз авто из за границы при том что нету своего автопрома ... а че пусть люди ходят пешком - здоровей будем
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:29
Любопытно, какова себестоимоcть каждого из 54-х собранных автобусов?
|