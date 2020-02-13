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Автовиробництво в
Україні продовжує падати

Автовиробництво в Україні продовжує падати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:57

Автовиробництво в Україні продовжує падати

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2020 року виробництво автотранспорту в Україні скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 5% - до 849 одиниць.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:57

А оно, поднималось????
mapamapa
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:21

Re: Автовиробництво в Україні продовжує падати

а оно еще есть ? странно что у нас заградительные акцизы сборы налоги на ввоз (с граждан) на ввоз авто из за границы при том что нету своего автопрома ... а че пусть люди ходят пешком - здоровей будем
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yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:29

Також повідомляється, що випуск автобусів в Україні в січні зменшився на 10% – до 54 штук. “Найбільше автобусів, як і раніше, виготовив Черкаський автобус – 30 штук. На Часовоярському заводі (Донецька обл.) випустили 13 автобусів, Чернігівський автозавод зробив 10 штук і один автобус було вироблено на ЗАЗі”, – підкреслили в асоціації.

Любопытно, какова себестоимоcть каждого из 54-х собранных автобусов?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:05

Укравтопром ? Он еще существует ? :) Срочно в Красную книгу ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:12

Автомобили самолёты, ракеты, забываем. Рапс, семечка свёкла теперь наше все...
pleshko78_zp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:30

"і один автобус було вироблено на ЗАЗі" - а якже стаття про те що Польща купує ЗАЗ автобуси? чи вони 1 купили?
vitaliygoodlife
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